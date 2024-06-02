«Лучший в мире боец». Хабиб опубликовал фото с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с действующим обладателем титула бойцовской организации в лёгком дивизионе, своим другом и соотечественником Исламом Махачевым.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

«Лучший в мире боец», — подписал фотографию Хабиб.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов секундировал Махачева во время его поединка с американцем Дастином Порье, который стал главным событием турнира UFC 302.

Ислам Махачев провёл успешную защиту титула. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Для Ислама это была третья защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл. По количеству защит титула Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым.