Ислам Махачев: извиняюсь, что заставил понервничать, но, думаю, вам понравилось

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев записал обращение к болельщикам после победы над американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.

«Всех приветствую! Немного сечек, синяков, но так интереснее. Фух, искупался, идём делать медиа. Всем спасибо за поддержку.

Извиняюсь, заставил всех понервничать, но, я думаю, вам понравилось. Всем спасибо! Скоро вернёмся домой с победой, с поясом», — сказал Махачев.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.