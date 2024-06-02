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Джон Джонс поблагодарил Дану Уайта за признание первым номером pound-for-pound

Джон Джонс поблагодарил Дану Уайта за признание первым номером pound-for-pound
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс поблагодарил президента организации Дану Уайта за признание его первым номером pound-for-pound, несмотря на успешную защиту титула россиянина Ислама Махачева в поединке с американцем Дастином Порье.

«Было потрясающе получить такое признание от босса, человека, который буквально был здесь со времён UFC 1. Я знаю, что ненавистникам не понравятся его комментарии, но с Даной довольно сложно спорить. Всю мою карьеру я занимал место в первом ряду, факты есть факты», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Для Ислама это была третья защита титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл. По количеству защит титула Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым.

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