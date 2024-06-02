Фахретдинов оценил шансы Махачева стать двойным чемпионом UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов оценил шансы действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева стать двойным чемпионом UFC.

«Мухаммад сейчас постоянно в лагере с Исламом. Поэтому не думаю, что они подерутся. А у Эдвардса Ислам выиграет. Проблемы будут, но после такого боя с Порье у Махачева есть все шансы забрать пояс в полусреднем дивизионе. Думаю, Исламу будет нужно меньше гонять, это ему сыграет на руку. Каждый килограмм – это сила», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В главном событии чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проводил защиту титула против американца Дастина Порье. Поединок продлился пять раундов и завершился победой Махачева удушающим приёмом в последнем из них. Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.