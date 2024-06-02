Фахретдинов: Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой приём

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов поделился своим мнением о поединке в рамках главного боя UFC 302 между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Напомним, Махачев смог нокаутировать оппонента в пятом раунде.

«Я думал, Исламу будет полегче. Бой был интересным. Порье удивил, молодец. Хороший бой. На таком уровне нет не мастеров. Порье допустил ошибку, а Махачев вовремя исполнил свой приём. Но Порье… Пять раундов на равных драться с Исламом. Будет плохо, если он уйдёт», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Таким образом, Ислам в третий раз подряд защитил чемпионский пояс лёгкого веса.

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