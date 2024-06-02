«Поздравляю, теперь ты борец». Фахретдинов — о победе Копылова на UFC 302

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказал своё мнение о победе Романа Копылова над бразильцем Сезаром Алмейдой на UFC 302.

«Поединок Ромы прошёл всю дистанцию. В минус, наверное, здоровью. Но плюс – уверенность в себе, психология. Что может три раунда подраться на хорошем уровне. Я ему написал комментарий: «Поздравляю, теперь ты борец». Дагестан борьбу подтягивает хорошо», — сказал Ринат Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) Роман Копылов победил Сезара Алмейду. Бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова раздельным решением судей. Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.