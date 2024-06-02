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Чжилэй назвал двух желаемых соперников после досрочной победы над Уайлдером

Чжилэй назвал двух желаемых соперников после досрочной победы над Уайлдером
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Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй высказался о желаемых соперниках после досрочной победы над американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером, поединок с которым состоялся сегодня, 2 июня, в Саудовской Аравии.

«У меня есть варианты. В частности, это реванш с Джо Паркером. У Энтони Джошуа пока нет соперника, так что я готов размазать любого», — сказал Чжилэй в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Чжану Чжилэю 41 год. Китаец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и имеет в своём активе две победы над британским олимпийцем Джо Джойсом. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Чжилэй уступил раздельным решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.

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