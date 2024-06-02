«Бой с Арманом не имеет смысла». Махачев — о реванше с Царукяном

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев высказался о потенциальном реванше с топовым армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Бой с Арманом не имеет смысла, поскольку это реванш. Мне нужен какой-нибудь новый вызов. Но если Дана хочет его организовать, то давайте сделаем. Без проблем», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда. Для Ислама эта победа стала 13 подряд, а для Дастина это поражение стало третьим в бою за титул в профессиональной карьере.