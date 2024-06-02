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Ислам Махачев: хочу войти в историю, чтобы люди знали меня как двойного чемпиона

Ислам Махачев: хочу войти в историю, чтобы люди знали меня как двойного чемпиона
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев заявил, что его мечтой является завоевание второго пояса чемпиона UFC.

«Кто не хочет стать двойным чемпионом? Это история. Сколько у нас двойных чемпионов? Получить второй пояс — мечта всех бойцов, в том числе и моя. Я хочу войти в историю, чтобы люди знали меня как двойного чемпиона. Если у меня будет шанс, пусть даже маленький, то я им воспользуюсь максимально. Если вы стремитесь создать великое наследие, то вы должны завоевать второй пояс. Таково моё мнение», — приводит слова Махачева портал MMAJunkie.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.

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