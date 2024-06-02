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Кудряшов объяснил поражение Уайлдера в бою с Чжилэем

Кудряшов объяснил поражение Уайлдера в бою с Чжилэем
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал результат поединка между американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером и китайцем Чжан Чжилэем, состоявшегося сегодня, 2 июня, в Саудовской Аравии.

Напомним, Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Уайлдеру четвёртое поражение в карьере.

«Как боксёр Деонтей Уайлдер не представлял никакой опасности для человека, который умеет боксировать, таким как Чжан Чжилэй. Его убойный удар пропал вместе с желанием научиться боксировать: когда Уайлдер выходил и хотел забить соперника ударами, которые не поддаются никаким основам бокса, тогда это давало результат. Но я давно не видел этого», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее Чжилэй назвал двух желаемых соперников.

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