Дана Уайт высказался о будущем Дастина Порье в UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о дальнейшем будущем бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в ММА после поражения в бою с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым.

«Это зависит от него, а не от меня. Дастин сам знает, чего он хочет, а чего нет. Он знает, что он чувствовал, чувствует прямо сейчас, и это всё зависит от него. Послушайте, Порье звезда. Дастин может оставаться в лиге столько, сколько захочет», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.