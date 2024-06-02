Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт высказался о будущем Дастина Порье в UFC

Дана Уайт высказался о будущем Дастина Порье в UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о дальнейшем будущем бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье в ММА после поражения в бою с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым.

«Это зависит от него, а не от меня. Дастин сам знает, чего он хочет, а чего нет. Он знает, что он чувствовал, чувствует прямо сейчас, и это всё зависит от него. Послушайте, Порье звезда. Дастин может оставаться в лиге столько, сколько захочет», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.

Материалы по теме
Ислам Махачев: хочу войти в историю, чтобы люди знали меня как двойного чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android