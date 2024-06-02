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Вартанян: помогло ли Махачеву присутствие Хабиба? Конечно, нет

Вартанян: помогло ли Махачеву присутствие Хабиба? Конечно, нет
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Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян прокомментировал результат поединка за звание чемпиона UFC между соотечественником Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

«Бой прошёл по плану, только чуть-чуть дольше. Ещё до боя Махачев сказал о Порье, что у него плохо получается работать с борцами. Это было очень хорошо видно. Да, у него были удачные эпизоды, но он не выиграл ни одного раунда, даже близко не было.

Но это не лучший бой Ислама – с Тибау и Рамосом было лучше. Помогло Махачеву присутствие Нурмагомедова? Конечно, не помогло. Сколько раз Хабиба не было в углу Ислама? С тем же Волкановски его не было, и нокаут в первом раунде. Это не изменило суть», – цитирует Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее в интервью Махачев высказался о своём отношении к реваншу с Арманом Царукяном.

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