Президент UFC Дана Уайт предположил, кто победит в финале НБА

Президент лиги UFC Дана Уайт высказался насчёт предстоящей финальной серии игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс».

«Я буду присутствовать на первом матче между «Маверикс» и «Селтикс». Естественно, моя поддержка будет на стороне «Бостона». У меня есть твёрдая уверенность, что это их год», — приводит слова Уайта портал Fadeaway World.

Стоит уточнить, что сам Уайт является давним фанатом «Бостон Селтикс» и часто посещает игры команды.

Напомним, первая игра между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится 7 июня, в пятницу. Матч начнётся в 3:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал предстоящую серию матчей с «Маверикс».