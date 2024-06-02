Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд заявил о желании сразиться за титул после победы на UFC 302

Стрикленд заявил о желании сразиться за титул после победы на UFC 302
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил о желании сразиться за титул после победы над бразильцем Пауло Костой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 2 июня, на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) и завершился победой Стрикленда раздельным решением.

«Это был скучный бой. Извините, ребята. Я думал, будет война и мы зарубимся. Не знаю, что произошло. Но я много сделал для UFC, подрался с седьмым номером, как и предполагалось. Теперь дайте мне титульник», – сказал Стрикленд в послематчевом интервью.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего, на UFC 298 в январе, уступил пояс южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

Материалы по теме
Шон Стрикленд одолел Пауло Косту в соглавном поединке UFC 302

Шон Стрикленд провёл стердаун с Дональдом Трампом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android