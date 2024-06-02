Стрикленд заявил о желании сразиться за титул после победы на UFC 302

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд заявил о желании сразиться за титул после победы над бразильцем Пауло Костой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 2 июня, на турнире UFC 302 в Ньюарке (США) и завершился победой Стрикленда раздельным решением.

«Это был скучный бой. Извините, ребята. Я думал, будет война и мы зарубимся. Не знаю, что произошло. Но я много сделал для UFC, подрался с седьмым номером, как и предполагалось. Теперь дайте мне титульник», – сказал Стрикленд в послематчевом интервью.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего, на UFC 298 в январе, уступил пояс южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

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