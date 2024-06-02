Дана Уайт: прямо сейчас мы работаем над парочкой идей, которые связаны с титулом BMF

Президент UFC Дана Уайт намекнул, что сейчас ведётся работа над организацией следующего поединка Макса Холлоуэя, в котором он будет защищать титул BMF.

«Прямо сейчас мы работаем над парочкой идей, которые связаны с титулом BMF. Мне нравится, что люди любят этот пояс и хотят драться за него. Да, мы сейчас работаем над многими вещами, очевидно, что у нас на подходе турнир в «Сфере», будет «Мэдисон Сквер Гарден», примерно в это время у нас намечается много крупных боёв», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Макс Холлоуэй разделил октагон с Джастином Гэтжи. Поединок завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до конца последнего раунда.