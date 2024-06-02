Чисора: Усик шесть раз надирал задницы британцам, он величайший

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, высказался об украинце.

«Шесть раз нам надирал задницу этот человек, я здесь, чтобы сказать: Усик – величайший», — написал Чисора в социальных сетях.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира.

В 2019 году Усик перебрался в супертяжёлый вес, где провёл шесть боёв, во всех победив. 18 мая 2024 года украинец стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.

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