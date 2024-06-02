Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бетербиев отреагировал на перенос поединка с Биволом

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев прокомментировал результаты боксёрского вечера, состоявшегося в ночь с 1 на 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«С большим удовольствием посмотрел вечер бокса в Саудовской Аравии «5 против 5». Команда, за которую я болел, выиграла! Поздравляю Франка Уоррена с чистой победой над Эдди Хирном.

Также меня очень порадовал дорогой брат Хамза Шираз, одержавший досрочную победу.

Спасибо Саудовской Аравии и его превосходительству Турки али Шейху за этот бесценный вклад в историю бокса. Увидимся в Эр-Рияде 12 октября, инша Аллах», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перенесён на 12 октября.

Материалы по теме В Саудовской Аравии официально подтвердили дату боя Бетербиева и Бивола

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева