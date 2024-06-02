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Нейт Диаз дал предельно однозначный комментарий о турнире UFC 302

Нейт Диаз дал предельно однозначный комментарий о турнире UFC 302
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Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз дал предельно однозначный комментарий о прошедшем турнире UFC 302, который состоялся сегодня, 2 июня, в Ньюарке. 9 из 12 поединков прошли всю дистанцию и были оценены судьями.

«Эти бои были чертовски скучными», — написал Нейт Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, следующий поединок Нейт Диаз проведёт против экс-претендента на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаля. Бой пройдёт по правилам бокса и состоится 6 июля. Масвидаль и Диаз уже встречались в очном поединке, проходившем по правилам смешанных единоборств. Это случилось в ноябре 2019 года на турнире UFC 244. Победителем в том противостоянии оказался Масвидаль. Победу Хорхе добыл техническим нокаутом в третьем раунде.

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