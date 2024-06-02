«Шансы высоки». Эдди Хирн сказал, с кем может подраться Энтони Джошуа в сентябре

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что его следующим соперником может стать соотечественник Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO).
«Мне нужно поговорить с промоутерами из Саудовской Аравии, шансы того, что бой состоится, высоки.
Это великолепный поединок. Даниэль отлично смотрелся. Хргович бил его изо всех сил в первых трёх-четырёх раундах. Он продемонстрировал мужество. Как только он поверил в себя, он начал становиться лучше», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
В своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.
Главные победы Энтони Джошуа