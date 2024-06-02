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«Шансы высоки». Эдди Хирн сказал, с кем может подраться Энтони Джошуа в сентябре

«Шансы высоки». Эдди Хирн сказал, с кем может подраться Энтони Джошуа в сентябре
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, заявил, что его следующим соперником может стать соотечественник Даниэль Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Мне нужно поговорить с промоутерами из Саудовской Аравии, шансы того, что бой состоится, высоки.

Это великолепный поединок. Даниэль отлично смотрелся. Хргович бил его изо всех сил в первых трёх-четырёх раундах. Он продемонстрировал мужество. Как только он поверил в себя, он начал становиться лучше», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

В своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

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