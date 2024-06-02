Тедди Атлас отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилэем

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между соотечественником Деонтеем Уайлдером и китайцем Чжан Чжилэем, состоявшегося сегодня, 2 июня, в Саудовской Аравии.

Напомним, Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Уайлдеру четвёртое поражение в карьере.

«Живи с мечом или умри от него. Уайлдер многих нокаутировал правым прямым. Сегодня он дотянулся этим ударом и был пойман», — написал Атлас в соцсети X (ранее Twitter).

Чжану Чжилэю 41 год. Китаец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и имеет в своём активе две победы над британским олимпийцем Джо Джойсом. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Чжилэй уступил раздельным решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.

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