Источник: Икрам Алискеров получил нового соперника

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров проведёт следующий поединок против дебютанта Антонио Троколи на турнире UFC Fight Night, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе. Об этом сообщает нидерландский журналист Марсель Дорфф.

Изначально соперником Алискерова должен был стать бразилец Андре Мунис, однако он был вынужден сняться по неизвестным причинам.

Икрам Алискеров дебютировал в UFC на турнире UFC 288, который состоялся 6 мая 2023 года. Тогда его соперником был американец Фил Хоус. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. В своём активе Иркам имеет 15 побед и одно поражение, которое он получил в бою с Хамзатом Чимаевым.

Антонио Троколи 33 года. В своём рекорде он имеет 12 побед, три поражения, и один бой был признан несостоявшимся.