Дастин Порье, возможно, травмировал крестообразные связки колена

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье предположил, что он мог травмировать крестообразную связку колена в поединке с действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, я повредил кресты, когда ударился о сетку в третьем или четвёртом раунде, перед тем, как пойти в атаку. Точно не помню, в каком раунде это было. Я почувствовал жжение в колене, но точно сказать не могу, всё равно проверю это в клинике. В самом поединке у меня не было проблем с тем, чтобы садиться на стул и вставать с него во время перерывов между раундами», — приводит слова Порье портал Middle Easy.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда. Для Ислама эта победа стала 13-й подряд, а для Дастина это поражение стало третьим в бою за титул в профессиональной карьере.