Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье, возможно, травмировал крестообразные связки колена

Дастин Порье, возможно, травмировал крестообразные связки колена
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье предположил, что он мог травмировать крестообразную связку колена в поединке с действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, я повредил кресты, когда ударился о сетку в третьем или четвёртом раунде, перед тем, как пойти в атаку. Точно не помню, в каком раунде это было. Я почувствовал жжение в колене, но точно сказать не могу, всё равно проверю это в клинике. В самом поединке у меня не было проблем с тем, чтобы садиться на стул и вставать с него во время перерывов между раундами», — приводит слова Порье портал Middle Easy.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда. Для Ислама эта победа стала 13-й подряд, а для Дастина это поражение стало третьим в бою за титул в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Нейт Диаз дал предельно однозначный комментарий о турнире UFC 302
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android