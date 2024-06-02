Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев подтвердил, что был заражён стафилококковой инфекцией перед поединком с популярным американским бойцом Дастином Порье, который состоялся на турнире UFC 302. Об этом он заявил в интервью порталу UFC Eurasia.

Журналист. Действительно ли у тебя были проблемы со здоровьем перед боем?

Ислам. Было да, где-то фотография появилась, на которой заметили стафилококк. Ну немного он меня помучил. Примерно неделю, в первую неделю, когда я приехал в США. У меня не было тренировок в этот период, я просто отдыхал, чтобы дальше он не прогрессировал. Он меня не побеспокоил.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.