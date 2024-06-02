Леннокс Льюис призвал Уайлдера уйти из бокса

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис считает, что американский ветеран Деонтей Уайлдер должен завершить карьеру после досрочного поражения от китайца Чжан Чжилэя.

«Перед боем Деонтей Уайлдер сказал, что завершит карьеру, если не победит. Как по мне, это мудрое решение. Он добился большего, чем выстроил жизнь, в которой он может заботиться о своей дочери. Поэтому, прежде чем он понесёт ещё больше урона, лучше оставить игру невредимым, потому что жизнь не заканчивается на боксе», — написал Льюис в соцсети Х (ранее Twitter).

За свою профессиональную карьеру Уайлдер провёл 13 чемпионских боёв, одержав десять побед, потерпев два поражения и один поединок сведя вничью.

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