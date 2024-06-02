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Махачев иронично отреагировал на то, что Усмана Нурмагомедова выгнали с UFC 302

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев иронично прокомментировал инцидент с членом его команды и соотечественником Усманом Нурмагомедовым.

Напомним, Нурмагомедов, посетивший турнир UFC 302, был выгнан с арены за то, что запрыгнул в клетку сразу же после окончания поединка между Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Его сегодня аккуратно выпроводили с арены за его красоту», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, титульный поединок Махачева и Порье возглавил турнир UFC 302 в Ньюарке (США). Россиянин победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

Ранее российский легковес Эдуард Вартанян объяснил, почему Махачеву не помогло присутствие Хабиба Нурмагомедова.

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