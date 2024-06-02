Алекс Перейра сообщил имя наиболее вероятного противника

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразилец Алекс Перейра сказал в интервью журналисту ESPN Аарону Бронстетеру, что его следующим соперником, скорее всего, станет популярный чешский боец Иржи Прохазка.

Кроме того, Перейра заявил, что желает вернуться в августе. Однако есть трудности с тем, чтобы договориться о конкретном турнире, где он может выступить.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Перейра встречался с представителем США Джамалом Хиллом. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде. В общей сложности на счету бразильца 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел два поражения. Чемпионом UFC в полутяжёлом весе он стал после победы в поединке с чехом Иржи Прохазкой на UFC 295.