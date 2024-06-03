«Эти парни реально хороши». Порье — о Хабибе и Исламе

Популярный американский боец Дастин Порье выразил уважение члену Зала славы UFC Хабибу Нурмагомедову и действующему чемпиону UFC в лёгком дивизионе россиянину Исламу Махачеву.

«Честно говоря, в поединке с Хабибом я научился тому, чего никогда раньше не видел. Ислам сделал многое из того, что делал Хабиб. Он сбил меня с толку своими киками, балансом. Кроме того, Ислам круто менял стойки в те моменты, когда мне следовало донести свою комбинацию. Эти парни реально хороши. У них есть понимание распределения веса на ногах и того, где ты должен находиться в октагоне», — приводит слова Порье портал Middle Easy.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.