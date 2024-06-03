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«Ислам вырос и ещё сам этого не понял». Хабиб — о победе Махачева на UFC 302

«Ислам вырос и ещё сам этого не понял». Хабиб — о победе Махачева на UFC 302
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о победе соотечественника Ислама Махачева в поединке с американцем Дастином Порье.

Напомним, титульный поединок Махачева и Порье возглавил турнир UFC 302 в Ньюарке (США), россиянин победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

«Ислам сильно вырос, и он сам этого ещё не понял. Когда вы заходите так далеко, как он сегодня, это показывает людям, на что вы способны. Вы начинаете лучше понимать своё тело, вы ощущаете внутреннюю силу и осознаёте, что способны зайти ещё дальше», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Eurasia.

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