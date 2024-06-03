Уайт высказался о том, что Макгрегор проводит время на вечеринках перед боем с Чендлером

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новости о том, что популярного ирландского бойца ММА Конора Макгрегора часто видят на вечеринках в клубах за несколько недель до боя с экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе Майклом Чендлером.

«Джон Джонс в своё время тоже занимался подобными вещами, как и многие другие бойцы. Я не знаю, что является правдой в интернете, а что нет. Посмотрите сами. На каких-то видео у него есть борода, а в каких-то — нет. Не знаю, правда ли это или нет. Но Конор не глупый парень, и для него это, очевидно, важный бой. Он называет это величайшим возвращением в истории спорта», — приводит слова Уайта портал talkSPORT.

Ранее Уайт намекнул, что сейчас ведётся работа над организацией следующего поединка Макса Холлоуэя, в котором он будет защищать титул BMF.