«Это какой-то бред». Дана Уайт жёстко раскритиковал результат боя Стрикленда и Косты

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал результат поединка в среднем весе (до 84 кг) между американским экс-чемпионом Шоном Стриклендом и бразильцем Пауло Костой, состоявшегося 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Напомним, Стрикленд победил раздельным решением по итогам пяти раундов, один из судей отдал четыре раунда Косте.

«Это какой-то бред, этот парень не должен вообще быть судьёй, его нельзя пускать судить бои. За такое нужно переводить в мелкие лиги. Как можно быть таким идиотом? Раздельное решение? Ему нельзя доверять судить такие большие бои», − сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Стрикленд заявил, что хотел бы сразиться за титул после победы над Костой.

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