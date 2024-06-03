«Грандиозный бой». Волкановски хочет подраться с Порье

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски рассказал о своём желании провести поединок с американцем Дастином Порье.

«Порье может уйти на пенсию, но не говорит об этом с уверенностью. Лично я хочу драться в конце года, но не всё зависит от меня. И всё же я не хочу ждать слишком долго. Так что, если наши графики сойдутся, возможно, мы с Дастином могли бы устроить хороший поединок. Очевидно, что мы очень уважаем друг друга, и я думаю, что это был бы грандиозный бой», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, сегодня, 2 июня, Ислам Махачев провёл третью защиту титула против топового американского бойца Дастина Порье. Их бой возглавил турнир UFC 302. Поединок завершился победой Махачева удушающим приёмом Д'Арсе в середине пятого раунда.

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