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Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова любимым бойцом всех времён

Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова любимым бойцом всех времён
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Американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым во время турнира по смешанным единоборствам UFC 302.

«Сегодня я имел удовольствие снова увидеть президента Трампа с Хабибом. Дональд сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен», — написал Абдель-Азиз в одной из социальных сетей.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АЛИ АБДЕЛЬ-АЗИЗА

Напомним, главным событием турнира стал поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Ислам Махачев провёл успешную защиту титула. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

Для Ислама это была третья защита титула в лёгком весе (до 70 кг). По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым.

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