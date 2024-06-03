Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова любимым бойцом всех времён

Американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым во время турнира по смешанным единоборствам UFC 302.
«Сегодня я имел удовольствие снова увидеть президента Трампа с Хабибом. Дональд сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен», — написал Абдель-Азиз в одной из социальных сетей.
Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АЛИ АБДЕЛЬ-АЗИЗА
Напомним, главным событием турнира стал поединок в лёгком весе между действующим чемпионом российским бойцом Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Ислам Махачев провёл успешную защиту титула. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.
Для Ислама это была третья защита титула в лёгком весе (до 70 кг). По количеству защит титула Махачев сравнялся с членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым.
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