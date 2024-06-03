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Экс-президент США Дональд Трамп дал Хабибу важнейшее политическое обещание в ходе UFC 302

Экс-президент США Дональд Трамп дал Хабибу важнейшее политическое обещание в ходе UFC 302
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Бывший президент США, а ныне — кандидат на должность главы государства от республиканской партии Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

Российский боец и американский политик пообщались в воскресенье на турнире UFC 302 в Ньюарке, в главном событии которого Ислам Махачев провёл третью защиту титула в лёгком дивизионе, победив удущающим приёмом Дастина Порье в 5-м раунде. В соцсетях позже появилось видео беседы Нурмагомедова и Трампа в зрительном зале арены.

«Я знаю, что вы остановите всю эту палестинскую войну», — сказал Хабиб.

«Мы остановим это. Я остановлю это», — ответил экс-президент Штатов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов закончил профессиональную карьеру осенью 2020 года.

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