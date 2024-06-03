Магомед Исмаилов пошутил над Хабибом из-за Махачева

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подшутил над своим соотечественником бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ранее Хабиб у себя в социальных сетях показал фото с товарищем Исламом Махачевым, подписав его «Лучший боец в мире».

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Это ты про того, кто справа? Или слева? Красавцы, поздравляю, два лучших бойца в мире», — написал Исмаилов в комментариях.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня мск Махачев встречался с американским бойцом Дастином Порье. Их поединок проходил на турнире UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).

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