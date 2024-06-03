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Мама Бивола отреагировала на его победу в бою с Зинадом

Мама Бивола отреагировала на его победу в бою с Зинадом
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Елена Бивол, мама известного российского боксёра Дмитрия Бивола, прокомментировала его победу в поединке с представителем Ливии Маликом Зинадом.

«С победой, сына. Ты лучший!» — написала Елена на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Бивола и Зинада проходил в ночь с 1 на 2 июня мск в Саудовской Аравии и завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. В первом раунде Дмитрий отправил оппонента в нокдаун.

Отметим, что Бивол провёл 23-й бой в карьере. 12 поединков Дмитрий завершил досрочно. Изначально Бивол должен был встретится с соотечественником Артуром Бетербиевым. Однако бой пришлось отложить из-за травмы Бетербиева.

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