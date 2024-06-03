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«Доберусь до тебя, иду за нокаутом». Макгрегор — после победы Махачева в бою с Порье

«Доберусь до тебя, иду за нокаутом». Макгрегор — после победы Махачева в бою с Порье
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Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вскоре после победы россиянина Ислама Махачева в поединке с американцем Дастином Порье разместил новый пост у себя в социальных сетях.

«Я доберусь до тебя завтра. Мак Дэдди идёт за 20-й победой нокаутом», — написал Макгрегор.

Напомним, бой между Махачевым и Порье состоялся в ночь с 1 на 2 июня мск. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с представителем Австралии Александром Волкановски.

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