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UFC перенёс пресс-конференцию в Дублине, посвящённую бою Конора Макгрегора

UFC перенёс пресс-конференцию в Дублине, посвящённую бою Конора Макгрегора
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Промоушен UFC объявил о переносе пресс-конференции, посвящённой номерному турниру UFC 303, который должен пройти в Дублине (Ирландия) в ночь с 29 на 30 июня мск. В главном событии спортивного мероприятия запланирован поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Дорогие фанаты UFC! Пресс-конференция UFC 303, запланированная на понедельник, 3 июня, в Дублине, отложена до дальнейшего уведомления. Мы просим искреннее прощение у всех фанатов, которые планировали присутствовать на этом мероприятии. Как только у нас появится дополнительная информация о новой дате и времени, мы немедленно поделимся ею. Спасибо», — говорится в сообщении лиги Даны Уайта.

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