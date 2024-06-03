Шон Стрикленд показал селфи с Дональдом Трампом на UFC 302

Известный американский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Стрикленд показал, как встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во время турнира UFC 302.

«Американские герои», — подписал фотографию Стрикленд.

Фото: Из личного архива Шона Стрикленда

Напомним, на турнире UFC 302, который состоялся в ночь с 1 на 2 июня мск, Стрикленд встречался с представителем Бразилии Пауло Костой. Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Шона раздельным решением судей. В общей сложности на счету Стрикленда в смешанных единоборствах 29 побед и шесть поражений.

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