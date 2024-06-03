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Ислам Махачев сделал политическое заявление после UFC 302

Ислам Махачев сделал политическое заявление после UFC 302
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Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с поддержкой населения сектора Газа, где сейчас проходят боевые действия.

«От всего сердца я хотел бы обратиться с посланием к жителям Газы. Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня мск Махачев встречался с американским бойцом Дастином Порье. Их поединок проходил на турнире UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Чемпион UFC Ислам Махачев пробил по силомеру:

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп дал Хабибу важнейшее политическое обещание в ходе UFC 302.

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