«Нечасто такое увидишь». Атлас разобрал удар Чжилэя, которым он нокаутировал Уайлдера

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о недавнем поединке между Деонтеем Уайлдером (США) и представителем Китая Чжан Чжилэем. Их бой проходил в ночь на 2 июня в Саудовской Аравии. Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Уайлдеру четвёртое поражение в карьере.

«Существует два способа, как лучше действовать в поединке с Уайлдером. Первый — дезориентировать его движениями. Второй оказывать на него постоянное давление. Чжан выбрал второй вариант. Это был умный бой с его стороны. Деонтея подвела техника. Он вложился в удар с правой, промахнулся и был пойман правым контрхуком в исполнении левши. Нечасто такое увидишь. Наносить удар такого рода – непростая задача», — сказал Атлас на канале Boxing Social в YouTube.

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