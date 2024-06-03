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Хабиб эмоционально отреагировал на то, что судья отдал два раунда Порье в бою с Махачевым

Хабиб эмоционально отреагировал на то, что судья отдал два раунда Порье в бою с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов в беседе с Даниэлем Кормье высказался о судье Крисе Ли, который в поединке Ислама Махачева и Дастина Порье на UFC 302 отдал второй и четвёртый раунды американцу.

«Что? Пришлите мне его имя и локацию!» – сказал Нурмагомедов.

Поединок между Махачевым и Кормье проходил в ночь с 1 на 2 июня мск и был главным событием UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с представителем Австралии Александром Волкановски. В общей сложности на счету Махачева в ММА 26 побед при одном поражении.

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