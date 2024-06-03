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Источник: Виктория Дудакова выступит на турнире UFC 3 августа, есть соперница

Источник: Виктория Дудакова выступит на турнире UFC 3 августа, есть соперница
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Российский боец в женском минимальном весе (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0) выступит на турнире UFC, который состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает канал MMA Orbit.

Соперницей Дудаковой станет 28-летняя бразильянка Жаклин Аморим (8-1). Боец выступает в UFC с 2023 года, на её счету в организации две победы и одно поражение.

Виктории Дудаковой 25 лет. Россиянка дебютировала как профессионал в 2020 году и в августе 2022-го успешно выступила в Претендентской серии Даны Уайта, заполучив контракт с UFC.

Дебютировала в промоушене на UFC on ESPN 49 в июле и победила техническим нокаутом (травма руки) в первом раунде бразильянку Истелу Нуньес. В октябре на UFC 294 Дудакова победила единогласным судейским решением американку Джин Ю Фрей.

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