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«Я впечатлён». Тренер Махачева ответил, чем его удивил Порье на UFC 302

«Я впечатлён». Тренер Махачева ответил, чем его удивил Порье на UFC 302
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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, поделился впечатлениями от поединка с американцем Дастином Порье, состоявшегося 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

«Это были американские горки. Первый раунд прошёл идеально, так, как мы и планировали. Ислам делал именно то, нам чем работал. У меня и Хабиба был план, и он безукоризненно следовал ему.

Был ли я впечатлён подготовкой Порье? Да, определённо. Я был впечатлён тем, насколько хорошо он подготовил защиту от тейкдаунов. Первый раунд получился доминирующим, но во втором Дастин подстроился, и нам стало тяжелее его валить. И уже нам необходимо было перестраиваться», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

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