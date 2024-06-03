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«Где ты, цыплёнок?» Евлоев с призывом обратился к Алджамейну Стерлингу

«Где ты, цыплёнок?» Евлоев с призывом обратился к Алджамейну Стерлингу
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Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев в очередной раз вызвал на бой американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Напомним, ранее прошёл слух, что в организации работают над поединком бойцов, который, как ожидается, состоится не раньше июля.

«Где ты, цыплёнок? Подпиши контракт!» — написал Евлоев в соцсети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

Стерлинг провёл дебютный поединок в рамках полулёгкого дивизиона на UFC 300 в апреле, победив соотечественника Келвина Каттара.

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Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки:

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