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Юсуф Раисов: Царукян показал профессионализм, когда не принял бой с Махачевым

Юсуф Раисов: Царукян показал профессионализм, когда не принял бой с Махачевым
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Известный российский боец смешанного стиля Юсуф Раисов прокомментировал отказ Армана Царукяна от реванша с действующим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым.

Напомним, Царукян, успешно выступивший на турнире UFC 300 в апреле, получил предложение сразиться с Махачевым на UFC 302 в начале июня, но ответил отказом, сославшись на недостаток времени на отдых и подготовку.

«То, что Царукян не принял бой на коротком уведомлении, – это правильно. Он показал свой профессионализм. Даже если UFC захочет свести Ислама с победителем пары Майкл Чендлер – Конор Макгрегор, то Арман своего не потеряет. У него есть настрой, он молодой боец. Исламу нужен мотивированный боец, настроенный. Всё строится на мотивации», — цитирует Раисова издание MMA.Metaratings.ru.

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