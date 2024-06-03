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Майкл Чендлер оценил выступление Махачева в бою с Порье

Майкл Чендлер оценил выступление Махачева в бою с Порье
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер прокомментировал результат поединка между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье, состоявшегося 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

«Махачев продемонстрировал универсальность и характер, хотя и обошлось без особых трудностей. Приятно видеть, как его испытывает один из лучших, кто когда-либо делал это. Он истёк кровью и доказал, что в нём есть цепной пёс. Чемпионское выступление. Увидимся, рано или поздно», — написал Чендлер в соцсети X (ранее Twitter).

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