Майкл Чендлер оценил выступление Махачева в бою с Порье

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер прокомментировал результат поединка между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье, состоявшегося 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

«Махачев продемонстрировал универсальность и характер, хотя и обошлось без особых трудностей. Приятно видеть, как его испытывает один из лучших, кто когда-либо делал это. Он истёк кровью и доказал, что в нём есть цепной пёс. Чемпионское выступление. Увидимся, рано или поздно», — написал Чендлер в соцсети X (ранее Twitter).

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: