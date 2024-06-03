Пауло Коста — о поражении Стрикленду: к чёрту очки, я буду сносить головы

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста прокомментировал поражение американцу Шону Стрикленду, поединок с которым состоялся на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

«Я выступаю лучше, когда иду вперёд и пытаюсь финишировать. Шон очень неуклюжий, нестандартный боец, с ним тяжело драться. Он отталкивал меня и удерживал на дистанции, потому что он понимал, что у меня есть мощь. И я должен ей пользоваться.

К чёрту очки и экономию сил. Я бы хотел выходить, чтобы сносить головы. Это тот тип бойца, которым я являюсь. И люди ждут от меня этого», — сказал Коста в социальных сетях.

Поражение на UFC 302 стало для Косты вторым подряд, ранее на UFC 298 в феврале бразилец проиграл единогласным решением австралийскому экс-чемпиону Роберту Уиттакеру.