Камару Усман заявил о готовности провести бой с Порье

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил о готовности провести поединок с американским легковесом Дастином Порье.

«Я не делаю на этом акцент, но если Дастин захочет подняться в весе… Наш бой получился бы весёлым. Я не бросаю вызов Порье. Хотя это было бы реальное зрелище. Если бы мне довелось подраться с таким парнем, как Дастин, это была бы фантастика», – сказал Усман на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, Усман проиграл раздельным судейским решением Хамзату Чимаеву.

Порье на UFC 302 в начале июня уступил удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.