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Тренер Махачева отреагировал на новость об инфекции россиянина перед UFC 302

Тренер Махачева отреагировал на новость об инфекции россиянина перед UFC 302
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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, прокомментировал новость о том, что россиянин заразился стафилококковой инфекцией перед боем с американцем Дастином Порье.

«Я присоединился к лагерю около месяца назад, и Ислам не тренировался в полную силу, потому что у него было серьёзное заражение. Он сказал, что подготовка получилась плохой, но, с моей точки зрения, хоть я был только на второй половине, лагерь получился. Инфекция не отразилась на Исламе, он не принимал антибиотики в неделю боя», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Напомним, поединок Махачева и Порье состоялся на турнире UFC 302 и завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде.

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