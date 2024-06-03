Джамал Хилл — о Махачеве: очень впечатлён его боями, этот чувак — монстр!

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал результат поединка между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье, состоявшегося 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

«Я очень впечатлён Исламом и каждым его боем! Этот чувак – монстр!» — написал Хилл в соцсети X (ранее Twitter).

С победой на UFC 302 Махачев вышел на третье место в истории UFC по длительности победной серии, на его счету 13 побед подряд, и по этому показателю он сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: