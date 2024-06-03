Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джамал Хилл — о Махачеве: очень впечатлён его боями, этот чувак — монстр!

Джамал Хилл — о Махачеве: очень впечатлён его боями, этот чувак — монстр!
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал результат поединка между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье, состоявшегося 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Напомним, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде, проведя третью защиту титула.

«Я очень впечатлён Исламом и каждым его боем! Этот чувак – монстр!» — написал Хилл в соцсети X (ранее Twitter).

С победой на UFC 302 Махачев вышел на третье место в истории UFC по длительности победной серии, на его счету 13 побед подряд, и по этому показателю он сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Материалы по теме
«Я впечатлён». Тренер Махачева ответил, чем его удивил Порье на UFC 302

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android